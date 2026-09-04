PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|Lukratives PulteGroup-Investment?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 04.09.2021 wurde das PulteGroup-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PulteGroup-Aktie investiert hätte, hätte er nun 187,301 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (124,31 USD), wäre die Investition nun 23 283,39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 132,83 Prozent angewachsen.
PulteGroup war somit zuletzt am Markt 23,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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