PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|PulteGroup-Investment im Blick
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PulteGroup-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die PulteGroup-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PulteGroup-Anteile bei 48,08 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,799 PulteGroup-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (124,36 USD), wäre das Investment nun 2 586,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +158,65 Prozent.
Alle PulteGroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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