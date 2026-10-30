S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PulteGroup-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen PulteGroup-Einstiegs gewesen.

Die PulteGroup-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PulteGroup-Anteile bei 48,08 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,799 PulteGroup-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (124,36 USD), wäre das Investment nun 2 586,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +158,65 Prozent.

Alle PulteGroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at