S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PulteGroup-Aktien gewesen.

Das PulteGroup-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PulteGroup-Anteile bei 77,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die PulteGroup-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,858 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PulteGroup-Aktie auf 126,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 629,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +62,98 Prozent.

PulteGroup wurde am Markt mit 24,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at