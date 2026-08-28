PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|Performance im Blick
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 3 Jahren verdient
Das PulteGroup-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PulteGroup-Anteile bei 77,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die PulteGroup-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,858 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PulteGroup-Aktie auf 126,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 629,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +62,98 Prozent.
PulteGroup wurde am Markt mit 24,37 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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