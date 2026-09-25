Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
|Lukratives Qorvo-Investment?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Qorvo-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Qorvo-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Qorvo-Papier bei 96,50 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Qorvo-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103,627 Qorvo-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 055,96 USD, da sich der Wert eines Qorvo-Papiers am 24.09.2026 auf 116,34 USD belief. Damit wäre die Investition um 20,56 Prozent gestiegen.
Qorvo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,56 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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