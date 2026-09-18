Qorvo Aktie

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WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016

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Rentables Qorvo-Investment? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Qorvo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Qorvo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Qorvo-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Qorvo-Papier an diesem Tag 90,03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Qorvo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,107 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (119,51 USD), wäre die Investition nun 1 327,45 USD wert. Das entspricht einem Plus von 32,74 Prozent.

Qorvo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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