S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Qorvo von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Qorvo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Qorvo-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 52,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,905 Qorvo-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Qorvo-Papiere wären am 10.09.2026 214,10 USD wert, da der Schlussstand 112,36 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 114,10 Prozent.

Der Marktwert von Qorvo betrug jüngst 9,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at