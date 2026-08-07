Qorvo Aktie

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WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016

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Rentable Qorvo-Investition? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Qorvo-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Qorvo-Investment verlieren können.

Qorvo-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 195,02 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Qorvo-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,128 Qorvo-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 488,82 USD, da sich der Wert eines Qorvo-Papiers am 06.08.2026 auf 95,33 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 488,82 USD entspricht einer negativen Performance von 51,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte Qorvo einen Börsenwert von 8,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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