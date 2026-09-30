Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|Quanta Services-Investition im Blick
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Quanta Services-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Quanta Services-Aktie bei 27,99 USD. Bei einem Quanta Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,573 Quanta Services-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 2 328,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 651,79 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2 228,65 Prozent gesteigert.
Am Markt war Quanta Services jüngst 96,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quanta Services Inc.
Analysen zu Quanta Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quanta Services Inc.
|600,00
|1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.