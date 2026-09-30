S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Quanta Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Quanta Services-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Quanta Services-Aktie bei 27,99 USD. Bei einem Quanta Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,573 Quanta Services-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 2 328,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 651,79 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2 228,65 Prozent gesteigert.

Am Markt war Quanta Services jüngst 96,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at