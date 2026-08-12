S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Quanta Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Quanta Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Quanta Services-Papier bei 391,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Quanta Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25,538 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 125,42 USD, da sich der Wert eines Quanta Services-Anteils am 11.08.2026 auf 670,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 71,25 Prozent.

Alle Quanta Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 99,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at