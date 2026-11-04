Quanta Services Aktie

Quanta Services ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quanta Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Quanta Services-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Quanta Services-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 438,66 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Quanta Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,797 Quanta Services-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 977,43 USD, da sich der Wert eines Quanta Services-Anteils am 03.11.2026 auf 657,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,77 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Quanta Services zuletzt 93,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quanta Services Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Quanta Services Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Quanta Services Inc. 459,10 1,55% Quanta Services Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen