Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|Langfristige Anlage
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quanta Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Quanta Services-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 438,66 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Quanta Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,797 Quanta Services-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 977,43 USD, da sich der Wert eines Quanta Services-Anteils am 03.11.2026 auf 657,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,77 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Quanta Services zuletzt 93,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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