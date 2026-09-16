S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Quanta Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Quanta Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Quanta Services-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 199,24 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,019 Quanta Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Quanta Services-Papiers auf 613,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 078,45 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 207,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Quanta Services belief sich zuletzt auf 93,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at