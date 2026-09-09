S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quanta Services von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Quanta Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Quanta Services-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Quanta Services-Anteile betrug an diesem Tag 373,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,268 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Quanta Services-Aktie auf 639,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,11 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 71,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Quanta Services einen Börsenwert von 93,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at