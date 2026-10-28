Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|Langfristige Performance
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 10 Jahren verdient
Quanta Services-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,014 Anteilen. Die gehaltenen Quanta Services-Aktien wären am 27.10.2026 20 267,16 USD wert, da der Schlussstand 578,83 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 926,72 Prozent angewachsen.
Quanta Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quanta Services Inc.
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: Quanta Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quanta Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Quanta Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Quanta Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quanta Services Inc.
|570,40
|2,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.