Quanta Services Aktie

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WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029

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Langfristige Performance 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Quanta Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Quanta Services-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,014 Anteilen. Die gehaltenen Quanta Services-Aktien wären am 27.10.2026 20 267,16 USD wert, da der Schlussstand 578,83 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 926,72 Prozent angewachsen.

Quanta Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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