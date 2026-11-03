Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
|Quest Diagnostics-Anlage unter der Lupe
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 5 Jahren eingefahren
Am 03.11.2021 wurden Quest Diagnostics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Quest Diagnostics-Anteile an diesem Tag bei 145,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,895 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 250,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 729,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 27,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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