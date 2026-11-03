Quest Diagnostics Aktie

Quest Diagnostics ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Quest Diagnostics-Anlage unter der Lupe 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Quest Diagnostics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.11.2021 wurden Quest Diagnostics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Quest Diagnostics-Anteile an diesem Tag bei 145,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,895 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 250,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 729,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 27,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quest Diagnostics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Quest Diagnostics Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Quest Diagnostics Inc. 227,20 3,46% Quest Diagnostics Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen