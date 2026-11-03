S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Quest Diagnostics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.11.2021 wurden Quest Diagnostics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Quest Diagnostics-Anteile an diesem Tag bei 145,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,895 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 250,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 729,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 27,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at