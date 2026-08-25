Quest Diagnostics Aktie

Quest Diagnostics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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Investmentbeispiel 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Quest Diagnostics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Quest Diagnostics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Quest Diagnostics-Anteile an diesem Tag 178,66 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,560 Quest Diagnostics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,50 USD, da sich der Wert einer Quest Diagnostics-Aktie am 24.08.2026 auf 243,87 USD belief. Damit wäre die Investition 36,50 Prozent mehr wert.

Alle Quest Diagnostics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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