Quest Diagnostics Aktie

Quest Diagnostics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Quest Diagnostics-Anlage? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quest Diagnostics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Quest Diagnostics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Quest Diagnostics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Quest Diagnostics-Anteile bei 184,69 USD. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,414 Quest Diagnostics-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 325,90 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Papiers am 21.09.2026 auf 244,88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,59 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Quest Diagnostics belief sich jüngst auf 27,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quest Diagnostics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Quest Diagnostics Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Quest Diagnostics Inc. 202,80 -4,79% Quest Diagnostics Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen