S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quest Diagnostics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Quest Diagnostics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Quest Diagnostics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Quest Diagnostics-Anteile bei 184,69 USD. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,414 Quest Diagnostics-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 325,90 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Papiers am 21.09.2026 auf 244,88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,59 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Quest Diagnostics belief sich jüngst auf 27,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at