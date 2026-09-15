Quest Diagnostics Aktie

Quest Diagnostics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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Rentable Quest Diagnostics-Anlage? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Quest Diagnostics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Quest Diagnostics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Quest Diagnostics-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Quest Diagnostics-Anteile an diesem Tag 83,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,204 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Quest Diagnostics-Papiers auf 237,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 286,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 186,44 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 25,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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