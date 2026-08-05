Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Lohnende Ralph Lauren A-Investition?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ralph Lauren A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Ralph Lauren A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 124,53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,803 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 377,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 303,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 203,48 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ralph Lauren A bezifferte sich zuletzt auf 22,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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