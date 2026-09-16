Ralph Lauren a Aktie

Ralph Lauren a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010

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Lohnender Ralph Lauren A-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ralph Lauren A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ralph Lauren A-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Ralph Lauren A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 314,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,318 Ralph Lauren A-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 106,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 335,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,54 Prozent.

Ralph Lauren A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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