S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ralph Lauren A-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Ralph Lauren A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ralph Lauren A-Papier an diesem Tag bei 100,74 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,265 Anteilen. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Anteile wären am 08.09.2026 34 467,94 USD wert, da der Schlussstand 347,23 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 244,68 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Ralph Lauren A belief sich jüngst auf 20,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at