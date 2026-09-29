S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raymond James Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Raymond James Financial gewesen.

Raymond James Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Raymond James Financial-Papier bei 37,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Raymond James Financial-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,478 Raymond James Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 161,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 267,25 USD wert. Damit wäre die Investition um 326,73 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Raymond James Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 30,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at