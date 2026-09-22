S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raymond James Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Raymond James Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Raymond James Financial-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Raymond James Financial-Aktie an diesem Tag 86,92 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,150 Raymond James Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Raymond James Financial-Papiers auf 165,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,05 Prozent angezogen.

Raymond James Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at