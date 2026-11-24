Bei einem frühen Investment in Raymond James Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Raymond James Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Raymond James Financial-Aktie betrug an diesem Tag 48,55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,060 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 329,10 USD, da sich der Wert einer Raymond James Financial-Aktie am 23.11.2026 auf 159,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 229,10 Prozent gesteigert.

Raymond James Financial wurde am Markt mit 30,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at