S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Raymond James Financial von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Raymond James Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Raymond James Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Raymond James Financial-Anteile betrug an diesem Tag 167,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Raymond James Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,652 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 160,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 591,98 USD wert. Mit einer Performance von -4,08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Raymond James Financial zuletzt 30,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at