Raytheon Technologies Aktie

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WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

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Performance im Blick 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Raytheon Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Raytheon Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Raytheon Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,582 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Raytheon Technologies-Papiers auf 198,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 313,89 USD wert. Das entspricht einem Plus von 213,89 Prozent.

Alle Raytheon Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 271,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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