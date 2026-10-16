Raytheon Technologies Aktie

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WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

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Raytheon Technologies-Investition im Blick 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Raytheon Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.10.2016 wurde die Raytheon Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Raytheon Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 58,14 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raytheon Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 171,986 Raytheon Technologies-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Aktien wären am 15.10.2026 32 152,78 USD wert, da der Schlussstand 186,95 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 221,53 Prozent.

Der Börsenwert von Raytheon Technologies belief sich jüngst auf 251,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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