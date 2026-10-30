S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raytheon Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raytheon Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Raytheon Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,57 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raytheon Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 12,728 Raytheon Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Raytheon Technologies-Aktie auf 199,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 537,86 USD wert. Das entspricht einem Plus von 153,79 Prozent.

Der Raytheon Technologies-Wert an der Börse wurde auf 268,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at