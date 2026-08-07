Raytheon Technologies Aktie

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WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

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Hochrechnung 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Raytheon Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.08.2023 wurden Raytheon Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Raytheon Technologies-Papier an diesem Tag bei 85,47 USD. Bei einem Raytheon Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,700 Raytheon Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (223,25 USD), wäre das Investment nun 2 612,03 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 161,20 Prozent erhöht.

Raytheon Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 300,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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