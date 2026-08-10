Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|Langfristige Anlage
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Realty-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Realty-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,490 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,13 USD, da sich der Wert einer Realty-Aktie am 07.08.2026 auf 62,51 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,87 Prozent abgenommen.
Alle Realty-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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