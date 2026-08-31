Realty Income Aktie

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WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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Performance im Blick 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Realty-Einstiegs gewesen.

Am 31.08.2021 wurde die Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Realty-Anteile bei 70,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Realty-Aktie investierten, hätten nun 1,428 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 61,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,49 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 88,49 USD, was einer negativen Performance von 11,51 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Realty bezifferte sich zuletzt auf 58,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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