Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|Hochrechnung
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 28.09.2021 wurde das Realty-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Realty-Aktie investierten, hätten nun 15,864 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Realty-Anteile wären am 25.09.2026 881,07 USD wert, da der Schlussstand 55,54 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 11,89 Prozent gleich.
Am Markt war Realty jüngst 52,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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