S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Regency Centers-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Regency Centers-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Regency Centers-Anteile 70,02 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regency Centers-Aktie investiert, befänden sich nun 1,428 Regency Centers-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Regency Centers-Aktien wären am 22.10.2026 106,23 USD wert, da der Schlussstand 74,38 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 6,23 Prozent.

Regency Centers war somit zuletzt am Markt 13,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at