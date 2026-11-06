Regency Centers Aktie

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WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

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Regency Centers-Performance 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Regency Centers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.11.2025 wurden Regency Centers-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,72 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 145,518 Regency Centers-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 76,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 100,12 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,00 Prozent zugenommen.

Am Markt war Regency Centers jüngst 14,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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