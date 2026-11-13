S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Regency Centers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Regency Centers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,76 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,673 Regency Centers-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Regency Centers-Aktie auf 75,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,74 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,74 Prozent.

Regency Centers wurde am Markt mit 13,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at