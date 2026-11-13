Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|Frühe Anlage
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Regency Centers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,76 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,673 Regency Centers-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Regency Centers-Aktie auf 75,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,74 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,74 Prozent.
Regency Centers wurde am Markt mit 13,95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regency Centers Corp.
Analysen zu Regency Centers Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regency Centers Corp.
|69,00
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.