Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|Regency Centers-Investmentbeispiel
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor einem Jahr abgeworfen
Die Regency Centers-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Regency Centers-Aktie bei 71,11 USD. Bei einem Regency Centers-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 140,627 Regency Centers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 76,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 808,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,09 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Regency Centers bezifferte sich zuletzt auf 13,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regency Centers Corp.
Analysen zu Regency Centers Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regency Centers Corp.
|66,00
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.