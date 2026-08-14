Regency Centers Aktie

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WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

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Regency Centers-Investmentbeispiel 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Regency Centers eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Regency Centers-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Regency Centers-Aktie bei 71,11 USD. Bei einem Regency Centers-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 140,627 Regency Centers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 76,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 808,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Regency Centers bezifferte sich zuletzt auf 13,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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