Regency Centers Aktie

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WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

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Profitable Regency Centers-Anlage? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regency Centers-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Regency Centers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Regency Centers-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Regency Centers-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 71,04 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,077 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 1 055,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,55 Prozent gesteigert.

Regency Centers war somit zuletzt am Markt 13,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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