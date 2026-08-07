Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|Regency Centers-Anlage unter der Lupe
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regency Centers-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Regency Centers-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Regency Centers-Aktie bei 82,81 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Regency Centers-Aktie investierten, hätten nun 12,076 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 76,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 929,36 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,06 Prozent.
Der Börsenwert von Regency Centers belief sich jüngst auf 14,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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