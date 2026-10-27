Regions Financial Aktie

Regions Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Regions Financial-Performance im Blick 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Regions Financial-Einstiegs gewesen.

Am 27.10.2025 wurden Regions Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Regions Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,125 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,03 USD, da sich der Wert eines Regions Financial-Anteils am 26.10.2026 auf 28,61 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Regions Financial belief sich zuletzt auf 24,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Regions Financial Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Regions Financial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Regions Financial Corp. 25,54 0,20% Regions Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen