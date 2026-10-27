Regions Financial Aktie
WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005
|Regions Financial-Performance im Blick
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.10.2025 wurden Regions Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Regions Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,125 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,03 USD, da sich der Wert eines Regions Financial-Anteils am 26.10.2026 auf 28,61 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Regions Financial belief sich zuletzt auf 24,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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