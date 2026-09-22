Regions Financial Aktie
WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005
|Langfristige Performance
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Regions Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Regions Financial-Anteile an diesem Tag bei 9,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102,354 Regions Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Regions Financial-Aktie auf 28,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 922,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 192,22 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Regions Financial einen Börsenwert von 24,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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