S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Regions Financial-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 377,358 Regions Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 27,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 286,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,87 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Regions Financial eine Marktkapitalisierung von 23,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at