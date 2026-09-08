Regions Financial Aktie
WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005
|Lukrativer Regions Financial-Einstieg?
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regions Financial von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Regions Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 558,036 Regions Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 975,45 USD, da sich der Wert eines Regions Financial-Papiers am 04.09.2026 auf 30,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,75 Prozent gesteigert.
Am Markt war Regions Financial jüngst 25,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regions Financial Corp.
Analysen zu Regions Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regions Financial Corp.
|26,00
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.