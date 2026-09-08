S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regions Financial von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Regions Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 558,036 Regions Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 975,45 USD, da sich der Wert eines Regions Financial-Papiers am 04.09.2026 auf 30,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,75 Prozent gesteigert.

Am Markt war Regions Financial jüngst 25,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at