Republic Services Aktie

Republic Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Republic Services-Einstiegs gewesen.

Das Republic Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Republic Services-Papier bei 51,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,531 Republic Services-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 4 237,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,97 USD belief. Damit wäre die Investition 323,77 Prozent mehr wert.

Republic Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66,26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Republic Services Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Republic Services Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Republic Services Inc. 188,85 -0,13% Republic Services Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:48 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
07:45 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zunächst etwas fester -- DAX startet kaum verändert -- Grüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein kleines Plus zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen