Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Frühe Investition
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor 10 Jahren eingefahren
Das Republic Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Republic Services-Papier bei 51,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,531 Republic Services-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 4 237,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,97 USD belief. Damit wäre die Investition 323,77 Prozent mehr wert.
Republic Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66,26 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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