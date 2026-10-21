S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Republic Services-Aktie gebracht.

Die Republic Services-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Republic Services-Anteile bei 220,94 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,526 Anteilen. Die gehaltenen Republic Services-Papiere wären am 20.10.2026 1 054,49 USD wert, da der Schlussstand 232,98 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,45 Prozent angezogen.

Republic Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at