Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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Rentables Republic Services-Investment? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Republic Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Republic Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 09.09.2021 wurden Republic Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 123,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Republic Services-Aktie investiert, befänden sich nun 8,065 Republic Services-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Republic Services-Anteile wären am 08.09.2026 1 787,48 USD wert, da der Schlussstand 221,63 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,75 Prozent angezogen.

Alle Republic Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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