Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Rentables Republic Services-Investment?
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Republic Services von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 09.09.2021 wurden Republic Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 123,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Republic Services-Aktie investiert, befänden sich nun 8,065 Republic Services-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Republic Services-Anteile wären am 08.09.2026 1 787,48 USD wert, da der Schlussstand 221,63 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,75 Prozent angezogen.
Alle Republic Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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