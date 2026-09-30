Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Hochrechnung
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Republic Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Republic Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Republic Services-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 142,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,017 Republic Services-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 211,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 487,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,71 Prozent angezogen.
Der Republic Services-Wert an der Börse wurde auf 65,24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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