S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Republic Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Republic Services-Einstiegs gewesen.

Die Republic Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Republic Services-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 142,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,017 Republic Services-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 211,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 487,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,71 Prozent angezogen.

Der Republic Services-Wert an der Börse wurde auf 65,24 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at