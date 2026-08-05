S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Republic Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Republic Services-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 148,53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67,326 Republic Services-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 207,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 981,01 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 39,81 Prozent.

Republic Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 64,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at