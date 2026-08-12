Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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Lukratives Republic Services-Investment? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Republic Services-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Republic Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Republic Services-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Republic Services-Aktie an diesem Tag bei 120,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,833 Republic Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Republic Services-Papiers auf 215,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,10 Prozent vermehrt.

Republic Services wurde am Markt mit 65,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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