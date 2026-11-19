Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert ResMed am 18.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 2,40 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 13,21 Prozent gestiegen. 349,66 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die ResMed-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 12,47 Prozent erhöht.

ResMed- Ausschüttungsrendite im Fokus

Via New York beendete der ResMed-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 242,61 USD. Für das Jahr 2026 weist das ResMed-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,23 Prozent auf. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 0,82 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Aktienkurs von ResMed via New York um 6,80 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -5,01 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel ResMed

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,67 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,10 Prozent zurückgehen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel ResMed

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens ResMed beläuft sich aktuell auf 33,425 Mrd. USD. Dividenden-Aktie ResMed weist aktuell ein KGV von 18,69 auf. Im Jahr 2026 erwirtschaftete ResMed einen Umsatz von 5,653 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 10,43 USD.

Redaktion finanzen.at