S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ResMed-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die ResMed-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64,79 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die ResMed-Aktie investierten, hätten nun 15,434 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 413,34 USD, da sich der Wert einer ResMed-Aktie am 01.10.2026 auf 221,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +241,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ResMed eine Börsenbewertung in Höhe von 31,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at