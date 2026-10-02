ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|Langfristige Investition
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die ResMed-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64,79 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die ResMed-Aktie investierten, hätten nun 15,434 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 413,34 USD, da sich der Wert einer ResMed-Aktie am 01.10.2026 auf 221,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +241,33 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ResMed eine Börsenbewertung in Höhe von 31,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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