ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|ResMed-Performance im Blick
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ResMed-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 13.11.2023 wurde die ResMed-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 142,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,997 ResMed-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 238,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 671,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +67,15 Prozent.
Am Markt war ResMed jüngst 33,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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