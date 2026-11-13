S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ResMed-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ResMed-Investment verdienen können.

Am 13.11.2023 wurde die ResMed-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 142,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,997 ResMed-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 238,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 671,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +67,15 Prozent.

Am Markt war ResMed jüngst 33,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at